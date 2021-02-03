Политика

Зеленский заблокировал каналы ZiK, 112 Украина и NewsOne: все что известно на данный момент

Указ Зеленского, реакция каналов и пророссийской партии

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Вчера поздно вечером на всю Украину прогремела громкая новость. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака. Из-за санкции прекратили свое вещание пророссийские каналы Zik, 112 Украина и NewsOne.

Санкции в частности были введены против следующих компаний: ООО «Новости 24 часа», ООО «Новые коммуникации», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ»», «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ». Именно частотах этих компаний вещают Zik, 112 Украина и NewsOne, пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

На данынй момент известно, что санкции против Козака ввели на пять лет. Сейчас эфир Zik, 112 Украина и NewsOne уже отключили. В тоже время в YouTube каналы все еще работают. В эфире идет специальный репортаж об отключении.

Сами каналы уже отреагировали на отключение и заявили, что президент Украины устроил «политическую расправу над неугодными СМИ».

В свою очередь Оппозиционная платформа За Жизнь заявила, что назвала такие действия главы государства «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, пренебрежением всеми международными принципами и нормами демократии».

Ранее мы сообщали, что Зеленский выступил за создание еще одного формата переговоров, в него войдет и США.

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