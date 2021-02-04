Россия пришла туда не для того, чтобы уйти — эксперт рассказал, как вернуть Донбасс

Олег Жданов о том как вернуть контроль над востоком Украины

Время чтения: 47 Секунд

Только сильное давление по всем направлениям может заставить Россию вернуть Украине контроль на границе с Донбассом. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что Российская Федерация добровольно не покинет Донбасс, ведь ее главная цель не просто прийти на территорию чужой страны, а потом просто так уйти. Украине в этом направлении необходимо действовать очень правильно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Граница не отдадут ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае самостоятельно без давления Россия не выведет войска с нашей территории. Нужно понимать суть этой военной кампании в Донбассе. Россия пришла туда не для того, чтобы уйти. Россия пришла, чтобы создать рычаг политического управления и давления на руководство Украины», — заявил эксперт.

Он добавил, что вернуть границы поможет только давление, как в политическом и экономическом плане, так и военном. В пример он поставил ситуацию с Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе детей готовят к участию в боевых действиях.