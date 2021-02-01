Политика

Зеленский выступил за создание еще одного формата переговоров: в него войдет и США

Также глава Украины считает, что два формата могут проходить параллельно

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Президент украинского государства Владимир Зеленский выступает за присоединение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена к переговорам о ситуации, которая сложилась в Украине в результате российской агрессии. Однако, на «нормандском формате» власти страны не планируют ставить крест. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию Axios, которое выходит на американском телеканале HBO, пишет пресс-служба Офиса президента, передает УРА-Информ.

«Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с «нормандским форматом» еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия», — отметил Зеленский.

Также глава Украины считает, что два формата могут проходить параллельно.

Помимо этого, Зеленский добавил, что в «нормандском формате» есть вопросы, которые важны для Украины, но они не поднимаются. Например, оккупация Крыма.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский убежден в том, что страна не должна возвращать себе статус ядерной державы. 

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