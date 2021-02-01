Общество

Вакцина от COVID-19 в Украине: поставка будет проходить с привлечением частных логистических операторов

В начале января Украина предоставила техническую заявку на привлечение к так называемой первой волне вакцинации с использованием вакцин производства Pfizer-BioNTech

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Поставка на территории украинского государства вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения производства Pfizer-BioNTech в пределах COVAX будет осуществлена с привлечением частных логистических операторов. Также известно, что непосредственно логистика будет происходить за счет международной технической помощи. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, пишет УРА-Информ.

“В начале января Украина предоставила техническую заявку на привлечение к так называемой первой волне вакцинации с использованием вакцин производства Pfizer-BioNTech. Этой заявкой Украина подтвердила, что имеет возможность обеспечить холодовую цепь, а также перевозки и хранения таких вакцин. Хочу отметить, что обеспечение холодовой цепи, требующий ультранизких температур хранения будет осуществляться за счет привлечения частных логистических операторов, а сама логистика будет осуществляться за счет международной технической помощи”, — рассказал Иващенко.

Ранее сообщалось, что делегация Всемирной организации здравоохранения посетила оптовый рынок морепродуктов Хуанань, который находиться в Ухане, где была зафиксирована первая вспышка коронавирусной инфекции.

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