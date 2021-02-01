Политика

Зеленский против возвращения Украине статуса ядерного государства

Гарант заверил, что это помешает построить демократическую и цивилизованную страну

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский убежден в том, что страна не должна возвращать себе статус ядерной державы. Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios, передает УРА-Информ.

Также Зеленский отметил, что у народа Украины есть неимоверное стремление построить демократическое и цивилизованное государство.

Также Зеленский добавил, что «украинцы не должны превращаться из людей в зверей».

«Я считаю, что сегодня это неправильно делать. Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек, – все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны идти по мировым законом, должны оставаться людьми», — подчеркнул глава Украины. 

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский признался, что не считает, что 45-й президент США Дональд Трамп давил на него. При этом, Зеленский недоволен публикацией их разговора американской стороной. 

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