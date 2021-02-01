Дело МН17: Суд Гааги определился с датой окончания допросов экспертов

Допросить планируют нидерландских, бельгийских и российских специалистов
Экспертов по делу о сбитии рейса МН17 над Донбассом планируют допросить до начала рассмотрения дела. Об этом стало известно во время судебного заседания в Гааге, передает УРА-Информ.
Главный судья Гендрик Стейнгаюс отметил, что суд планирует выслушать ряд экспертов по делу сбитого самолета МН17. Также там заслушают и специалистов российского концерна «Алмаз-Антей».
Судья подчеркнул, что допросы нидерландских, бельгийских и российских экспертов должны будут завершиться в апреле 2021 года.
«Показания экспертов надо приобщить к делу к рассмотрению по существу», — добавил Гендрик Стейнгаюс.
Ранее сообщалось, что глава МИД Нидерландов Стеф Блок официально подтвердил, что Российская Федерация решила выйти из консультативной группы по переговорам касательно крушения авиасудна МН17.