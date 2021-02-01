Происшествия

Дело МН17: Суд Гааги определился с датой окончания допросов экспертов

Допросить планируют нидерландских, бельгийских и российских специалистов

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Экспертов по делу о сбитии рейса МН17 над Донбассом планируют допросить до начала рассмотрения дела. Об этом стало известно во время судебного заседания в Гааге, передает УРА-Информ.

Главный судья Гендрик Стейнгаюс отметил, что суд планирует выслушать ряд экспертов по делу сбитого самолета МН17. Также там заслушают и специалистов российского концерна «Алмаз-Антей».

Судья подчеркнул, что допросы нидерландских, бельгийских и российских экспертов должны будут завершиться в апреле 2021 года.

«Показания экспертов надо приобщить к делу к рассмотрению по существу», — добавил Гендрик Стейнгаюс.

Ранее сообщалось, что глава МИД Нидерландов Стеф Блок официально подтвердил, что Российская Федерация решила выйти из консультативной группы по переговорам касательно крушения авиасудна МН17.

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