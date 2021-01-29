Украина и Грузия «навсегда» потеряли свои территории,- глава делегации РФ в ПАСЕ

Толстой вел речь о Донбассе, Абхазии и Южной Осетии, в оккупации которых Украина и Грузия обвиняют Российскую Федерацию

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Руководитель делегации Российской Федерации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Украина и Грузия навсегда потеряли свои территории. Он подразумевал именно те территории государств, где были и продолжаются вооруженные конфликты, которые финансируються и поддерживаются Россией. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Нападки на Россию со стороны Украины, Грузии – это абсолютно нам понятно, объяснимо, поскольку правительства этих стран в свое время применили силу против своего населения, использовали армию и конечно, навсегда потеряли те территории, о которых они все время сожалеют в разных своих выступлениях», — заявил представитель России.

Своим заявлением Толстой обозначил истинные планы Кремля на оккупированные ею территории других государств.

Ранее сообщалось, что принятие так называемой доктрины «Русский Донбасс» на форуме, который происходит на временно оккупированных территориях Донбасса, является прямым подрывом минских и нормандских договоренностей.