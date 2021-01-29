В ТКГ отреагировали на проведения форума «Русский Донбасс»: РФ обвинили в подрыве минских и нормандских соглашений

Доктрина была презентована жителям оккупированных территорий как идеологическое обоснование культуры и ценностей русского мира

Время чтения: 1 Мин. , 9 Секунд

Принятие так называемой доктрины «Русский Донбасс» на форуме, который происходит на временно оккупированных территориях Донбасса, является прямым подрывом минских и нормандских договоренностей. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

Доктрина была презентована жителям оккупированных территорий как идеологическое обоснование культуры и ценностей русского мира, а также как объединяющего начала Российской Федерации и Донбасса в одно целое.

«РФ — не является оплотом русскости, она ей враждебна… Сегодня РФ доедает имевших несчастье поверить Кремлю русских части востока Украины-Руси. Этот „форум“ — очередное чавканье челюстей Золотой Орды, вечно атакующей Русь с востока, идеологическая диверсия, организованная посконными „русскими“, с фамилиями на -ян» — отметил Арестович.

Также он заявил, что в данной доктрине сказано о необходимости захвата всей территории временно оккупированного Россией Донецка и Луганска. В доктрине также сказано про дальнейшую ликвидацию Украины, как самостоятельного и суверенного государства, и создании на ее территории русского государства-преемника. Это, как подчеркнул Арестович, является прямым подрывом минских и нормандский соглашений.

«Нет никакого „Донбасса“. Есть Луганская и Донецкая области Украины. Нет никакой Западной Украины или Восточной, подобные конструкты применяются к отдельным государствам: „Западная и Восточная Германии“, „Северная и Южная Кореи“. Есть „восток Украины“ и „запад Украины“, если уж хочется рассматривать Украину географически» — добавил политик.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости «присоединить» временно оккупированные территории Донбасса к Российской Федерации.