Общество Политика

В ТКГ отреагировали на проведения форума «Русский Донбасс»: РФ обвинили в подрыве минских и нормандских соглашений

Доктрина была презентована жителям оккупированных территорий как идеологическое обоснование культуры и ценностей русского мира

Время чтения: 1 Мин. , 9 Секунд

Принятие так называемой доктрины «Русский Донбасс» на форуме, который происходит на временно оккупированных территориях Донбасса, является прямым подрывом минских и нормандских договоренностей. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

Доктрина была презентована жителям оккупированных территорий как идеологическое обоснование культуры и ценностей русского мира, а также как объединяющего начала Российской Федерации и Донбасса в одно целое.

«РФ — не является оплотом русскости, она ей враждебна… Сегодня РФ доедает имевших несчастье поверить Кремлю русских части востока Украины-Руси. Этот „форум“ — очередное чавканье челюстей Золотой Орды, вечно атакующей Русь с востока, идеологическая диверсия, организованная посконными „русскими“, с фамилиями на -ян» — отметил Арестович.

Также он заявил, что в данной доктрине сказано о необходимости захвата всей территории временно оккупированного Россией Донецка и Луганска. В доктрине также сказано про дальнейшую ликвидацию Украины, как самостоятельного и суверенного государства, и создании на ее территории русского государства-преемника. Это, как подчеркнул Арестович, является прямым подрывом минских и нормандский соглашений.

«Нет никакого „Донбасса“. Есть Луганская и Донецкая области Украины. Нет никакой Западной Украины или Восточной, подобные конструкты применяются к отдельным государствам: „Западная и Восточная Германии“, „Северная и Южная Кореи“. Есть „восток Украины“ и „запад Украины“, если уж хочется рассматривать Украину географически» — добавил политик.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости «присоединить» временно оккупированные территории Донбасса к Российской Федерации.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Минздрав опубликовал расширенный список стран «красной зоны»

В сравнении с прошлой неделей, список стран «красной зоны» увеличился

Ляшко назвал новую дату вакцинации от коронавируса в Украине: уже близко

Все может начаться 15 февраля

Проблемы с закупкой вакцины: Украина готова выкупить излишки препаратов у ЕС

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что Украина ведет переговоры с более есм семью производителями вакцин

Украина в ПАСЕ рассказала миру о пытках в тюрьме в ОРДО: что там происходит

В ПАСЕ было представлено отдельное выступление по теме «Изоляция»

Эти симптомы могут быть признаком британского коронавируса: что нужно знать

Важные моменты британского штамма

Впервые в истории послом в США станет женщина: у Зеленского готовят приказ о назначении

По этому поводу 29 января состоялся онлайн-марафон о женщинах во власти: «Женщины в политике — новая нормальность»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap