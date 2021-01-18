Я не уверен, что Путин сможет устоять после этого — неожиданное заявление Гордона

Украинский журналист прокомментировал возращение Навального в Москву

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Уже в ближайшее время политическая ситуация в Российской Федерации может измениться. Такое мнение выразил журналист Дмитрий Гордон.

Украинский журналист отметил важность того, что в Российскую Федерацию вернулся оппозиционер Алексей Навальный. Гордон напомнил, что давал прогноз о возвращении Навального еще несколько недель назад. Он отмечает, что в Кремле взволнованы такими действиями оппозиционера, ведь у того есть большая поддержка в стране, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал журналиста в Ютюб.

Гордон добавляет, что если Навальный призовет людей выходить на улицу, то сможет собрать около полумиллиона граждан. При этом это будет проблемой для Путина и президент РФ может потерять свою поддержку.

«Навальный сможет вернуть в РФ демократию. Если это случится, я полагаю, что Украина получит обратно свои территории. Очень надеюсь, что Навальный сможет прогнуть систему», — заявил Гордон.

Ранее Гордон назвал имя того, кто имеет неограниченное влияние на Владимира Зеленского.