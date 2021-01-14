Политика

Он имеет неограниченное влияние на Зеленского — Гордон раскрыл интересные подробности

Журналист в очередной раз удивил своим высказыванием

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У этого человека есть огромное влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Такими словами заинтриговал телезрителей известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Во время эфира программы журналистки Натальи Влащенко «Хард» телеканале Украина 24 журналист поделился своим мнением по поводу ситуации в Украинской политике. Он назвал имя самого влиятельного политика на данный момент в стране, пишет УРА-Информ.

Дмитрий Гордон назвал главу Офиса президента Украины Андрея Ермака таким политиком.

«Он имеет неограниченное влияние на первое лицо», — заявил журналист.

В тоже время известный журналист не захотел оценивать качество проведенной работы Ермаком на своей должности. Гордон отметил, что этим должен заниматься Зеленский и только президент может оценивать Ермака.

«Оценить его профессионально может только Владимир Зеленский», — отметил украинский журналист.

Ранее Гордон заявлял, что что уход Зеленского из должности президента негативным образом скажется на Украине из-за того, что нет человека, который сможет объединить страну.

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