Караван мигрантов направляется в США: требуют от Байдена выполнения обещаний

Тысяча человек рассчитывают на более теплый прием, чем был при президентстве Дональда Трампа

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Караван мигрантов направляется к границе США из Гондураса. Люди призывают новую администрацию во главе с избранным президентом от демократов Джо Байденом выполнить свои предвыборные обещания. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов, передает УРА-Информ.

Тысячи человек, идущие в сторону Соединенных Штатов Америки, рассчитывают на более теплый прием, нежели при правлении Дональда Трампа.

«Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», — сказано в заявлении мигрантов.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года новоизбранный глава Белого Дома Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов. Их ввел его предшественник — Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп планировал участвовать в штурме Капитолия. Однако, Секретная служба США сообщила ему, что не сможет в полной мере обеспечить его безопасность. Из-за этого глава Белого Дома решил наблюдать за происходящим по телевизору.