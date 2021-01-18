Есть два условия: стало известно, на что не пойдет РФ в вопросе прекращения войны на Донбассе

Что необходимо для завершении войны на Донбассе

Время чтения: 55 Секунд

Российскому президенту Владимиру Путину не нужен Донбасс но и просто так он его не отдаст. Такое мнение выразил российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

По мнению эксперта, тема Донбассе на данный момент не очень популярная среди россиян, ведь местные СМИ говорят, что там «нет россиян». При этом Путин просто так не отпустит Донбасс, а захочет что-то из этого получить, пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью для журналистки Натальи Влащенко.

Также Путину нужно потом что-то объяснить россиянам, чтобы не было заявлений, что там бросили русских. Пономарев заявляет, что каждое действие надо продать гражданам в России. Он хочет уйти с победой оттуда, сказать, что мы «отстояли права русских, что там больше никого не угнетают и т.д.

«Москва не готова торговаться на тему русского языка. И еще одна тема, на которую не готова торговаться Россия – это амнистия. При этом, амнистию Москва может подсластить, забрав к себе какое-то количество наиболее одиозных персон, она может забрать несколько сотен человек к себе. Она не заберет тысячи. А амнистия она должна коснуться порядка 150 тыс. человек», — считает эксперт.

Ранее Бородай рассказал, чем закончится война на Донбассе.