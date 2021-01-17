Политика

Путин будет договариваться по Донбассу с украинской олигархией, — российский журналист

Переговоры по вопросам Крыма и Донбасса затихли, потому, что президента России Владимира Путина устраивает нынешняя ситуация с неподконтрольными Донбассом и Крымом

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Президента Российской Федерации Владимира Путина устраивает положение на территориях Донбасса и Крыма. Вопрос по урегулированию отношений с Украиной не обсуждается именно поэтому. Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил российский журналист и публицист Константин Эггерт, передает УРА-Информ.

Также эксперт утверждает, что украинского президента Владимира Зеленского не считают в Кремле серьезным политиком или угрозой. В РФ надеяться в скором времени договориться с украинскими олигархами.

«В Кремле не считают Владимира Зеленского серьезным политиком и лелеют надежду, что когда-нибудь, может быть, получится договориться с украинским олигархатом о каких-то очень выгодных для России вещах. Тогда Донбасс в какой-то степени может стать темой для разговоров» — отметил журналист.

Путин, как считает Эггерт, не хочет менять ситуацию на востоке Украины. Он будет менять что-то лишь в том случае, если это будет выгодно РФ.

«Путин лично глубоко убежден, что Крым навсегда останется под российским контролем, и не видит никакого основания менять что-то по Донбассу. Парадокс, но та изоляция, в которой оказался Путин, подстегивает его к тому, чтобы ничего не менять. Он научился жить так, тем более, что это позволяет ему усиливать контроль над российским обществом. Кроме того, Донбасс — та карта, которую он разыграет, только если увидит для себя какую-то очень существенную выгоду» — добавил публицист.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин попал в ситуацию цугцванга из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок».

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