Когда ждать платную вакцинацию в Украине: в Минздраве назвали сроки

Оплату за вакцинацию групп риска на себя возьмет государство

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Платная вакцинация на территории Украины стартует не раньше второй половины 2021 года. Об этом заявила народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук по итогам встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым, пишет УРА-Информ.

Степанов сообщил депутатам, что в данный момент разработчики и производители вакцины от коронавируса ведут переговоры только с представителями государств, а не коммерческими структурами. Это означает, что в первой половине текущего года платной вакцины не стоит ожидать

Оплату за вакцинацию групп риска на себя возьмет государство.

«Мы также спрашивали , будут ли делаться прививки на коммерческой основе. Есть молодые люди, которые могут себе позволить заплатить 700 гривен за прививки… Это, очевидно, уже будет физически доступно во втором полугодии», — уточнила депутат Кравчук.

Ранее сообщалось, что на территории Украины статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа не является полностью достоверной. Она значительно отличается от реальной.