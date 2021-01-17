Когда ждать платную вакцинацию в Украине: в Минздраве назвали сроки

Оплату за вакцинацию групп риска на себя возьмет государство
Платная вакцинация на территории Украины стартует не раньше второй половины 2021 года. Об этом заявила народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук по итогам встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым, пишет УРА-Информ.
Степанов сообщил депутатам, что в данный момент разработчики и производители вакцины от коронавируса ведут переговоры только с представителями государств, а не коммерческими структурами. Это означает, что в первой половине текущего года платной вакцины не стоит ожидать
Оплату за вакцинацию групп риска на себя возьмет государство.
«Мы также спрашивали , будут ли делаться прививки на коммерческой основе. Есть молодые люди, которые могут себе позволить заплатить 700 гривен за прививки… Это, очевидно, уже будет физически доступно во втором полугодии», — уточнила депутат Кравчук.
Ранее сообщалось, что на территории Украины статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа не является полностью достоверной. Она значительно отличается от реальной.