Путин оказался в ситуации «цугцванга»: тому виной — Навальный

Путин в сложившейся ситуации должен винить лишь себя

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Глава российского Кремля Владимир Путин попал в ситуацию цугцванга из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок». Любой следующий ход российского лидера, будет ухудшать положение. Об этом заявляет российский политолог Валерий Соловей, передает УРА-Информ.

Соловей считает, что Путин в сложившейся ситуации должен винить лишь себя. Ведь хоть он и дал возможность Навальному лечиться в Германии после отравления, стратегически он уже проиграл.

«Арест Навального будет означать, что власти его боятся. Для Кремля здесь нет хорошего решения — все решения выглядят плохими. Какое именно примет Путин, никто не может предвидеть», — подчеркивает Соловей.

В данный момент, по мнению эксперта, у президента РФ есть несколько вариантов развития события. Однако, он примет решение тогда, когда самолет с оппозиционером будет направляться в Россию.

Ранее сообщалось, что в 2017 году суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в четыре года в деле о возможном нанесении ущерба государственному предприятию «Кировлес».