Общество

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине не является достоверной, — эпидемиолог

Вся медицинская статистика на территории государства формируется в ручном режиме

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На территории Украины статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа не является полностью достоверной. Она значительно отличается от реальной. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил военный эпидемиолог Сергей Кравченко, передает УРА-Информ.

Он утверждает, что вся медицинская статистика на территории государства формируется в ручном режиме.

«Нам предоставляют данные исключительно по лабораторно подтвержденным случаям заболевания. Что касается случаев болезни COVID-19, подтвержденных клинически, то их в десятки и сотни раз больше» — подчеркивает Кравченко.


На территории Украины, при подсчете статитстики, не учитывается один из самых важных факторов — интенсивность распространения болезни.

«Есть четыре основных показателя. Основным является интенсивность распространения болезни, его у нас даже никто не коррелирует. Все остальные показатели являются следствием распространения болезни, то есть рост заболеваемости, смертности и летальности» — добавил он.

Ранее сообщалось, что на КПВВ на территориях восточной Украины, которые расположены на линии разграничения, за сутки бесплатный тест на наличие коронавирусной инфекции нового поколения могут сделать только 10 человек.

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