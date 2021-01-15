Политика

Президент был удивлен такими заявлениями — у Зеленского отреагировали на слова Гордона

У Зеленского заявили, что ничего не знают о предоставленной Гордоном информации

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Вчера, 14 января, известный журналист Дмитрий Гордон заявил, что Владимир Зеленский заранее знал о том, что журналист будет записывать интервью с бывшим главарем боевиков «ДНР» Игорем Гиркиним и так называемой бывшей прокуроршей Крыма Натальей Поклонской.

В тоже время эту информацию не подтвердили в команде Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла заявление Дмитрия Гордона. Она отметила, что слова Гордона стали неожиданностью для Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на hromadske.

«Для Владимира Зеленского было таким же удивлением узнать об указанных вами интервью, как и для всей украинской общественности. Определять, есть ли в деятельности журналистов элементы нарушения Конституции, должны правоохранительные органы», — заявила Мендель.

В своем комментарии Гордон также заявлял, что в интервью были даны ответы на вопросы, которые мучают любого нормального человека: «что случилось с нашей страной в 2014 году. Теперь это уже понятно, и все, кто должен был объяснить, объяснили».

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