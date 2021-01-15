Политика

Проблемы с инаугурацией Байдена: в Вашингтоне больше солдат, чем в Ираке и Афганистане вместе взятых

На выходных в США ожидаются новые протесты

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Попытка инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложена с воскресенья на понедельник. Причиной тому стали тревожные сообщения американских служб.

В Вашингтоне на улицах можно увидеть членов Национальной гвардии. Всего в столицу США приедет 26 тысяч человек. В Вашингтоне уже больше американских солдат, чем в Ираке и Афганистане вместе взятых, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politico.

Поездка избранного президента из Уилмингтона, штат Делавэр, в Вашингтон, намеченная на понедельник 18 января, также была отменена из-за повышенных опасений по поводу безопасности. После беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе силы безопасности закрыли Капитолий, и ожидается

Конгрессмены и высокопоставленные чиновники министерства обеспокоены сообщениями о растущих угрозах инаугурации 20 января, а ФБР предупредило на выходных о вооруженных протестах во всех 50 штатах.

В среду Байден получил новости об угрозах со стороны ФБР, секретных служб и органов национальной безопасности.

Ранее мы сообщали, что Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа.

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