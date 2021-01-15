Президент все это знал — Гордон о скандальном интервью

Журналист рассказал о интервью с Гиркиним и Поклонской

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Президент Украины Владимир Зеленский заранее получил информацию о том, что известный журналист Дмитрий Гордон запишет интервью с бывшим главарем боевиков «ДНР» Игорем Гиркиним и так называемой бывшей прокуроршей Крыма Натальей Поклонской. Об этом рассказал сам Гордон.

Ранее журналист не раз заявлял о том, что интервью с Гиркиним и Поклонской проводились с «согласия» СБУ. Напомним, что оба интервью появились в мае прошлого года и вызвали скандал в социальных сетях, пишет УРА-Информ со ссылкой на hromadske.

«Я впервые об этом говорю: президент все это знал за полтора месяца до реализации. Он был посвящен в детали операции», — заявил Гордон.

В тоже время ранее в СБУ сообщали, что не работали с Гордоном по этим интервью, но в итоге Офис генпрокурора назвал интервью «ценной информацией для следствия».

«В их интервью ответы на вопросы, которые мучают любого нормального человека: что случилось с нашей страной в 2014 году. Теперь это уже понятно, и все, кто должен был объяснить, объяснили: это была спецоперация украинских спецслужб, в частности Главного управления разведки», — заявил Гордон.

Ранее Гордон рассказал о человеке, который имеет неограниченное валяние на Зеленского.