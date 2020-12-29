В следующем году Путина ждут три серьезные проблемы: эксперт рассказал, что ждет лидера Кремля

Три соперника лидера Кремля в 2021 году могут серьезно по нему «ударить»
Следующий год должен стать весьма тяжелым для президента Российской Федерации. Такое мнение выразил социолог Игорь Эйдман.
Он заявил, что у лидера Кремля ожидаются проблемы сразу в трех направлениях. По мнению специалиста, сразу несколько конкурентов Путина пойдут в наступление в 2021 году и в Кремля будет тяжелая ситуация.
Об этом пишет УРА-Информ.
Социолог отметил, что в 2021 году Путина ждет три так называемых батла.
«Байден vs Путин. Байден давит, Путин огрызается. Итог — новая система международных санкций против Кремля, серьезные проблемы, как у олигархата, так и в целом в российской экономике», — написал социолог на своей странице.
Второе противостояние, которое ждет Путина в 2021, это продолжение «войны» с Алексеем Навальным. По мнению Эйдмана, Путин предпримет еще одну попытку уничтожить оппозиционера, но снова потерпит крах и опозорится.
Третий соперник Путина — акционеры ЮКОСа. Социолог считает, что в счет долга России перед акционерами могут и будут арестовывать российские активы. Путин не захочет этого признавать и отдавать долги.
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