Политика

В следующем году Путина ждут три серьезные проблемы: эксперт рассказал, что ждет лидера Кремля

Виктор

Три соперника лидера Кремля в 2021 году могут серьезно по нему «ударить»

Время чтения: 49 Секунд

Следующий год должен стать весьма тяжелым для президента Российской Федерации. Такое мнение выразил социолог Игорь Эйдман.

Он заявил, что у лидера Кремля ожидаются проблемы сразу в трех направлениях. По мнению специалиста, сразу несколько конкурентов Путина пойдут в наступление в 2021 году и в Кремля будет тяжелая ситуация.

Об этом пишет УРА-Информ.

Социолог отметил, что в 2021 году Путина ждет три так называемых батла.

«Байден vs Путин. Байден давит, Путин огрызается. Итог — новая система международных санкций против Кремля, серьезные проблемы, как у олигархата, так и в целом в российской экономике», — написал социолог на своей странице.

Второе противостояние, которое ждет Путина в 2021, это продолжение «войны» с Алексеем Навальным. По мнению Эйдмана, Путин предпримет еще одну попытку уничтожить оппозиционера, но снова потерпит крах и опозорится.

Третий соперник Путина — акционеры ЮКОСа. Социолог считает, что в счет долга России перед акционерами могут и будут арестовывать российские активы. Путин не захочет этого признавать и отдавать долги.

Ранее мы сообщали, что Жириновский неожиданно назвал тех, кто может заменить Путина.

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Виктор

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