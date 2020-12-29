Общество

Стало известно, сколько украинцев принудительно получило паспорта РФ на Донбассе

Виктор

Очень большое количество украинцев получило паспорта РФ

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За последние несколько лет большое количество граждан Украины получило принудительно получило паспорта Российской Федерации. Точное количество назвал вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников.

Он отметил, что в ОРДЛО принудительно российские паспорта получило около 300 тысяч граждан Украины. В Крыму ситуация в разы хуже – там таких украинцев уже 2 миллиона.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Резников считает таких украинцев заложниками оккупационного режима. Эту проблему в Украине хотят решить с помощью законопроекта о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки.

«Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ потребления там. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом. Когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство «, — сказал Резников.

Ранее Резников заявлял, что вернуть Крым может быть легче, чем территории ОРДЛО.

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Виктор

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