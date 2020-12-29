Положение Украины получше, чем у РФ, там дышится легче — жители ОРДО

Многие просто не хотят возвращаться в «ДНР»

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Мирные жители из ОРДЛО делятся своим мнением по поводу ситуации на временно оккупированной части Донбасса. Российский блогер Илья Варламов снял сюжет о жизни в ОРДЛО и спросил мирных жителей о жизни в «республиках».

Один из жителей Донецка, который в 2014 году, предположительно, еще был несовершеннолетним, отметил, что за годы войны была повреждена городская инфраструктура. Он сообщил, что разруха очевидна на окраинах города, где снаряды повредили дома.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

По его словам, много местных жителей не хотят сюда возвращаться и сидеть «в ж**е». Также мужчина ответил на вопрос о будущем «ДНР». Он заявил, что хотел бы возвращения Украины или хотя бы какого-то взаимодействия с Украиной.

Несмотря на пропаганду парень оценил возможную жизнь по законам России и Украины

«Лично для меня законы Украины и положение Украины получше, чем у РФ, там дышится легче», — говорит молодой человек.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» готовятся к наступлению ВСУ, Россия продолжает поставлять оружие.