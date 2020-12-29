Политика

Жириновский неожиданно назвал тех, кто может заменить Путина

Виктор

Лидер российской партии «ЛДПР» в очередной раз стал гостем программы Владимира Соловьева

Время чтения: 53 Секунд

Скандальный российский политик Владимир Жириновский поделился своим мнением по поводу информации о том, что президент России Владимир Путин в ближайшее время может покинуть свой пост. Он назвал несколько кандидатов, которые могут заменить лидера Кремля.

Лидер российской партии «ЛДПР» в очередной раз стал гостем программы Владимира Соловьева «Вечер с Соловьевым». С писок возможных преемников Путина от скандального политика вошли известные в России личности.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу Жириновского в одной из социальных сетей.

В списке оказались нынешний премьер-министр РФ Михаил Мишустин и действующий глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Также от Жириновского прозвучало имя главы СВР РФ Сергея Нарышкина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. В список представлений Жириновским входят также мэр Москвы Сергей Собянин, политик спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В конце Жириновский не был бы собой, если бы не сказал, что лучшим вариантом был бы он сам.

«А будет другой, той, кого страна уже 34 года ждет». Соловьей уточнил говорит ли он о себе – «Да» – ответил политик.

Ранее Жириновский предрек Украине новую войну.

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Виктор

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