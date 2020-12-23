Политика Происшествия

Украина отрицает получение финального отчета Ирана о катастрофе МАУ

Наталия

Согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не завершается в течение одного календарного года с момента катастрофы

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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин опроверг информацию о том, что Иран передал Украине финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ, который был сбит в небе над Тегераном через несколько минут после взлета.

Об этом Енин сказал «Громадському радіо» в среду, 23 декабря, передает УРА-Информ.

«Я буквально полчаса назад общался с руководителем НБРЦА (Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов) Игорем Мишариным, который никоим образом не подтвердил мне получение каких-либо проектов от иранской стороны», — подчеркнул Енин.

«Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова уже слышу последние два месяца чуть ли не еженедельно, в то же время на данный момент мы можем констатировать отсутствие документов, переданных украинской стороне», — добавил замминистра МИД.

Также чиновник отметил, что согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование по авиакатастрофе не завершается в течение одного календарного года с момента инцидента, то иранская сторона обязана обнародовать промежуточный отчет по данному делу. Несмотря на это, он не имеет никакой юридической силы.

Ранее сообщалось, что Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

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Наталия

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