Происшествия

Катастрофа МАУ: Иран передал Украине финальный отчет

Наталия

Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки

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Организация гражданской авиации иранского государства опубликовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы сбитого украинского самолета в небе над Тегераном «Международных авиалиний Украины». В отчете сказано, что авиасудно было повреждено зенитной ракетой в следствии человеческой ошибки. Об этом сообщает Tasnim News Agency, передает УРА-Информ.

Данный отчет был передан официальным лицам украинской стороны, а также другим государствам, граждане которых погибли при трагическом инциденте.

«Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что самолет МАУ был сбит в начале года двумя ракетами класса «земля-воздух». 8 января 2020 года через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. На борту судна находилось 176 человек. Все они, к сожалению, скончались.

Ранее сообщалось, что украинские власти не согласны с Ираном касательно версии о человеческой ошибке сбитого самолета МАУ в небе над Тегераном.

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Наталия

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