Происшествия

Смертельная стрельба: под Одессой мужчина стрелял в авто

Наталия

Убийство произошло около 8:30 утра в районе села Ставрово Подольского района Одесской области

Время чтения: 39 Секунд

Сегодня, 23 декабря, в Одесской области мужчина расстрелял транспортное средство ВАЗ-2108. В результате инцидента скончался пассажир авто.

Об этом сообщает Думская, передает УРА-Информ.

Известно, что убийство произошло около 8:30 утра в районе села Ставрово Подольского района Одесской области.

По информации издания, мужчина выстрелил из охотничьего ружья по лобовому стеклу транспортного средства, в результате чего пуля смертельно ранила пассажира.

Сообщается, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления скрылся на автомобиле Honda с европейскими номерами. Для задержания преступника на севере Одесской области объявлена полицейская операция Сирена.

Также правоохранителями была установлена личность подозреваемого мужчины. Им оказался некий Олег Маланюк 1986 года рождения.

Ранее сообщалось, что Водитель транспортного средства Hyundai пытался покончить жизнь самоубийством, после того, как понял, что ему не удастся скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Наталия

Украина отрицает получение финального отчета Ирана о катастрофе МАУ

Согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не завершается в течение одного календарного года с момента катастрофы

Наталия

Гонки по-киевски: убегавший от полиции водитель выстрелил себе в голову

Осознав, что бежать некуда, водитель-беглец совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову

Наталия

Катастрофа МАУ: Иран передал Украине финальный отчет

Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки

Наталия

Преступления РФ: Резников объяснил, почему Украина не может обратиться в Международный суд

Суд в Гааге недавно принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлений

Наталия

Протесты за отставку Пашиняна: люди окружили здание правительства

К этому призвал представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян

Наталия

Навальный опубликовал беседу с возможным отравителем: Россию охватили пикеты

Навальный провел разговор с сотрудников ФСБ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap