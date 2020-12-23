Смертельная стрельба: под Одессой мужчина стрелял в авто

Убийство произошло около 8:30 утра в районе села Ставрово Подольского района Одесской области

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Сегодня, 23 декабря, в Одесской области мужчина расстрелял транспортное средство ВАЗ-2108. В результате инцидента скончался пассажир авто.

Об этом сообщает Думская, передает УРА-Информ.

Известно, что убийство произошло около 8:30 утра в районе села Ставрово Подольского района Одесской области.

По информации издания, мужчина выстрелил из охотничьего ружья по лобовому стеклу транспортного средства, в результате чего пуля смертельно ранила пассажира.

Сообщается, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления скрылся на автомобиле Honda с европейскими номерами. Для задержания преступника на севере Одесской области объявлена полицейская операция Сирена.

Также правоохранителями была установлена личность подозреваемого мужчины. Им оказался некий Олег Маланюк 1986 года рождения.

Ранее сообщалось, что Водитель транспортного средства Hyundai пытался покончить жизнь самоубийством, после того, как понял, что ему не удастся скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Сейчас он находится в медицинском учреждении.