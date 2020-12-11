Должна стать успешной — Разумков дал прогноз, что ждет Украину в ближайшие 10 лет

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Украина заканчивает 2020 году с проблемами в экономике, как и все другие страны мира из-за пандемии коронавируса. Что же ждет нашу страну в ближайшие десть лет, какой путь выберет украинский народ.

На эту тему поразмышлял народный депутат и спикер Парламента Дмитрий Разумков. По его мнению, Украина будет развиваться быстрее своих западных соседей в экономическом плане. Он предполагает, что Украине удастся выйти из кризиса, однако догнать соседей не удастся на таком отрезке.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Вести.

«Украина в 2030 году должна стать тем государством, которое показывает успехи в развитии. Она должна развиваться быстрее, чем ее соседи. Я прекрасно осознаю тот факт, что за эти 10 лет мы вряд ли успеем догнать своих соседей. Однако темпы будут набраны. Они будут выше, чем те, что мы наблюдаем сейчас. В будущем же они должны быть выше, чем у наших соседей на западной границе», — заявил спикер ВР.

Он также отметил, что Украина должна развиваться не только в экономическом плане, но и в направлениях медицины и образования. Также важным аспектом будет мир, в первую очередь не на Донбассе или в Крыму, а внутри общества.

Ранее мы сообщали, что Разумков осудил народных избранников за тунеядство.