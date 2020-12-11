В ОРЛО сообщили, как будут получать пенсии пенсионеры в 2021 году: важные изменения

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В 2021 году произойдут изменения с выплатами пенсий пенсионерами на временно оккупированной территории Луганской области. Подробности сообщила так называемая председатель Пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Васильева.

Она отметила, что кардинально ничего не изменится, однако отметила, что все-таки есть некоторые нюансы по сравнению с этим годом. Васильева отметила, что свои выплаты пенсионеры смогут получать уже с шестого января, это касается и тех, кто рассчитывал на пенсию в 4 и 5 числах месяца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Такой перенос ожидается только в январе. Это связано с выходными, а также праздничными днями. Именно поэтому финансирование проведут после 4 января. В связи с этими событиями выплаты будут начаты не раньше, чем наступит 6 января. Уже с февраля выплаты будут начисляться в штатном режиме», — сообщила она.

Также она добавила, что изменения выплат пенсий будут заметны только в январе, во все последующие месяца пенсия будет начисляться, как и раньше.

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