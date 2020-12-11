Экономика

В ОРЛО сообщили, как будут получать пенсии пенсионеры в 2021 году: важные изменения

Виктор
Время чтения:48 Секунд

В 2021 году произойдут изменения с выплатами пенсий пенсионерами на временно оккупированной территории Луганской области. Подробности сообщила так называемая председатель Пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Васильева.

Она отметила, что кардинально ничего не изменится, однако отметила, что все-таки есть некоторые нюансы по сравнению с этим годом. Васильева отметила, что свои выплаты пенсионеры смогут получать уже с шестого января, это касается и тех, кто рассчитывал на пенсию в 4 и 5 числах месяца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Такой перенос ожидается только в январе. Это связано с выходными, а также праздничными днями. Именно поэтому финансирование проведут после 4 января. В связи с этими событиями выплаты будут начаты не раньше, чем наступит 6 января. Уже с февраля выплаты будут начисляться в штатном режиме», — сообщила она.

Также она добавила, что изменения выплат пенсий будут заметны только в январе, во все последующие месяца пенсия будет начисляться, как и раньше.

Ранее мы сообщали, что Ощадбанк опубликовал важную информацию для пенсионеров из ОРДЛО.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

«Увеличение финансирования медицины — это жизненная необходимость», — Степанов о зарплатах врачей

В Украине необходимо поднять заработную плату медицинским работникам. Так как если не сделать этого, то возможен массовый отток медицинских кадров за границу. Об этом заявил...
Наталия

Поддельное масло: АМКУ оштрафовал 6 молочных компаний

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал шесть предприятий, которые производят молочную продукцию за использование маркировки "сливочное масло" и "сыр" на продуктах, которые не являются таковыми. Они были...
Виктор

Евросоюз и США хотят ввести санкции против Турции

Евросоюз и США введут санкции против Турции. Главы государств и правительств, присутствовавшие на заседании Европейского совета в Брюсселе, одобрили в четверг план введения ограниченных санкций...
Наталия

В Украине проведут вывод инфраструктурных компаний из-под госуправления, — Криклий

Министерство инфраструктуры Украины хочет как можно больше снизить количество инфраструктурных компаний, которые находятся на государственном управлении. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе Ukrainian...
Наталия

Отключение РФ от SWIFT: Кравчук сделал заявление

Украинская сторона еще не предлагала западным партнерам отключить Российскую Федерацию от международной системы денежных переводов SWIFT. На сегодняшний день власти изучают реакцию населения Украины на...
Наталия

Украинцев будут защищать от коммунальщиков: появится специальная служба

Украинское правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроекты, которыми предусмотрено создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции по защите прав потребителей на территории страны. В ее обязанности будет входить...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap