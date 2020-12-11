Общество

Гололед в Украине: врач рассказал, что делать, чтобы не получить травмы

Виктор
Время чтения:51 Секунд

В Украине очень резко меняется погода. То может быть минус 3-4, а спустя несколько часов уже плюсовая температура. Также часто бывает наоборот, плюс меняется на минус. Все это приводит к гололеду.

Он опасен тем, что не только автомобили попадают в аварии, но также пешеходы падают на тротуарах и пешеходных переходах. Часто такие падения заканчиваются переломами, растяжениями и ссадинами. Как избежать таких падений и в последствии травм рассказал ортопед-травматолог Александр Коваленко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Вообще-то в такую погоду нужно стараться поменьше выходить из дома. Если вы идете на подъем, то лучше передвигаться боком. Ходите медленно, приставными шагами», — сказал врач.

Также он напомним, что в Украине вступил закон, согласной которому в темное время суток пешеходы должны иметь светоотражатели на одежде. Это очень важное, ведь в темное время суток не видно пешеходов, а при таких условиях на дорогах, даже если и его заметить за пару метров, затормозить будет очень проблематично.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано рекордное количество летальных случаев от ковида.

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Виктор

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