Общество

В РФ мужчинам от 18 до 65 лет запретят выезд за рубеж: источник сообщил тревожные данные

Ирина

В сеть просочилась информация о том, что далеко не все жители Российской Федерации с 21 сентября смогут покинуть территорию своей страны. Возможно, им попросту запретят ее покидать на законодательном уровне.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«После 23:59 по московскому времени будет запрещен выезд за пределы РФ для мужчин от 18 до 65 лет», – коротко подметил достаточно авторитетный источник.

К сожалению, пока неизвестно, откуда взялась вышеупомянутая информация. Однако представители Вооруженных сил Украины не только получили ее, но и представили на всеобщее обозрение.

Более того, всего за один вечер 20 сентября особые запросы в «Гугле» со стороны жителей России начали набирать обороты. Люди ищут возможностей избежать мобилизации, а также выехать за пределы своей Родины.

Напомним, ВС РФ стреляют друг другу в спины: разведчики Украины выяснили печальный факт.

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