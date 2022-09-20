ВС РФ стреляют друг другу в спины: разведчики Украины выяснили печальный факт

Оккупационные войска в Украине расширяют деятельность «отрядов охраны» и запрещают своим солдатам покидать территорию под угрозой смерти. Более того, они даже готовы расстреливать своих соотечественников.
Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины, передает «УРА-Информ».
«Чтобы остановить бегство, командирам частей пришлось еще раз предупредить своих подчиненных, дабы те самовольно не отходили. В противном случае по ним будут открывать огонь в тылу «блокирующие группы», – сказано в сообщении.
Так же разведчики подтвердили, что российские военные пытались «противостоять» украинским защитникам, которые находились в районе Бахмута. Для этого в дело вмешалась артиллерия и реактивная артиллерия 4-й мотострелковой бригады 2-го корпуса ВС РФ («ЛНР»).
«Однако из-за ответных действий и наступления украинских Вооруженных сил оккупанты начали самовольно покидать свои огневые позиции», — говорится в сообщении.
Следует отметить, что со стороны Российской Федерации офицеры и командующие ссылаются на печально известный приказ № 222.
«Понятно, что по аналогии с печально известным приказом Сталина № 227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советские солдаты стреляли в спину, тем самым, исключая возможность отступления», — подытоживают в ГУР.
Напомним, Порошенко сказал, как ВСУ могут успешно прорвать оборону РФ: названо ключевое условие.
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