ВС РФ стреляют друг другу в спины: разведчики Украины выяснили печальный факт

Оккупационные войска в Украине расширяют деятельность «отрядов охраны» и запрещают своим солдатам покидать территорию под угрозой смерти. Более того, они даже готовы расстреливать своих соотечественников.

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины, передает «УРА-Информ».

«Чтобы остановить бегство, командирам частей пришлось еще раз предупредить своих подчиненных, дабы те самовольно не отходили. В противном случае по ним будут открывать огонь в тылу «блокирующие группы», – сказано в сообщении.

Так же разведчики подтвердили, что российские военные пытались «противостоять» украинским защитникам, которые находились в районе Бахмута. Для этого в дело вмешалась артиллерия и реактивная артиллерия 4-й мотострелковой бригады 2-го корпуса ВС РФ («ЛНР»).

«Однако из-за ответных действий и наступления украинских Вооруженных сил оккупанты начали самовольно покидать свои огневые позиции», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что со стороны Российской Федерации офицеры и командующие ссылаются на печально известный приказ № 222.

«Понятно, что по аналогии с печально известным приказом Сталина № 227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советские солдаты стреляли в спину, тем самым, исключая возможность отступления», — подытоживают в ГУР.

Напомним, Порошенко сказал, как ВСУ могут успешно прорвать оборону РФ: названо ключевое условие.