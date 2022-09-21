Разведка США выяснила, какой шаг Путина будет следующим: россиян ждут серьезные перемены

Стало известно, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки сумели получить информацию, которая только подтверждает тревожные слухи. Речь идет о войне с Украинским государством, а также тотальной мобилизации на территории самой Российской Федерации.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

Представители Америки выложили достаточно лаконичное сообщение, в котором говорится о том, что глава Кремля, действительно, готовит мобилизацию. Что примечательно, на этом фоне немало экспертов сходятся во мнении о том, что президент РФ Владимир Путин попросту не сможет ее объявить из-за ряда причин, среди которых главная – это недовольство ключевых городов страны в лице Москвы и Санкт-Петербурга.

Тем не менее, специалисты считают, что полностью исключать мобилизацию из повестки дня не стоит, поскольку во главе РФ стоят люди весьма неоднозначные, и принимающие неожиданные решения.

Напомним, еще из одного захваченного региона Украины начали выезжать представители РФ.