Общество

Оккупанты продолжают штурм Северодонецка – Гайдай о ситуации в городе

Оккупанты любой ценой хотят захватить этот населенный пункт.

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Российская армия продолжают штурм Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

На своей странице в телеграм канале он написал о том, что украинские военные штурм захватчиков в направлении Новоохтырки и Воронового отбили, пишет УРА-Информ.

“Сейчас враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Также отражен штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы”, – написал Гайдай.

Также он добавил, что вчера, шестого июня, россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу – там пострадали два человека. 

Также утром 6 июня враг обстрелял город Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что ближайшая неделя будет сложной для Украины.

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