Политика

Арестович предупредил, что ближайшая неделя будет сложной для Украины

Тяжелая ситуация для украинской армии сразу в нескольких направлениях.

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Ближайшая неделя для украинских военных станет очень тяжелой. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он рассказал о том, какая ситуация сейчас на фронтах. Он в частности сказал о том, что российские войска продвигаются в направлении трассы Бахмут – Лисичанск, захват которой позволит оккупантам заблокировать группировку ВСУ в Луганской области, пишет УРА-Информ.

“Продвигаются там. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. И есть нехилая вероятность, что они ее перережут (…) Если сейчас закроют “котелок”, то получится второй Мариуполь”, – сказал Арестович, добавив, что от Изюма до Попасной сосредоточена половина российских войск в Украине, это порядка 35-40 тыс.

Также он отметил, что Славянск уже через неделю может быть взят в осаду, а Лиманской группировке противника скорее всего удастся захватить Святогорск.

Ранее мы сообщали, что ВСУ остановили продвижение россиян на Святогорск и Славянск.

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