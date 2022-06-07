Россия шантажирует мир и экспортирует голод в Африку – Блинкен

Государственный секретарь США о кризисе.

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Россия шантажирует мир, блокируя экспорт украинского зерна и экспортирует голод и страдания далеко за пределы Украины, в том числе в Африку. Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник во время виртуальной встречи, посвященной продовольственному кризису. По его словам, остальной мир должен срочно отреагировать на этот кризис.

Открывая встречу с представителями производителей продуктов питания, международных организаций и неправительственных организаций, Блинкен упомянул длинный список действий России, направленных на украинское сельское хозяйство и экспорт. Он упомянул, среди прочего блокаду украинских портов, хищение зерна, минирование сельхозугодий и разрушение инфраструктуры, пишет УРА-Информ.

«Все это преднамеренно. Мы знаем, что президент Путин препятствует доставке еды и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы снять с себя ответственность, потому что он думает, что заставит мир отступить и отменить санкции. Другими словами, это просто шантаж», — сказал Блинкен. Он добавил, что не только Украина ощущает последствия действий России. «Кремль должен осознать, что экспортирует голод и страдания далеко за пределы Украины. Наибольшую боль испытывают страны Африки», — подчеркнул он.

Ранее Байден рассекретил разведданные о российском вторжении в Украину.