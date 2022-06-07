Общество

В России уже готовятся принимать российских солдат, которые заразятся холерой в Мариуполе

Подготовка началась в Ростове.

Время чтения: 37 Секунд

В Мариуполе, где пропагандисты рассказывают, что “все так прекрасно и красиво и теперь можно свободно жить” эпидемия холеры, по крайней мере в зачаточном состоянии – началась.

Сначала эту информацию распространил советник городского головы Петр Андрющенко, а теперь информацию подтверждают и местные телеграм каналы.  В самом городе, который задыхается от мусора и нечистот слово холера звучит все чаще, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Однако главное то, что в Ростове-на-Дону (Россия) уже подготовлены отдельные инфекционные отделения, где готовятся принимать российских военнослужащих, которые могут заболеть этой крайне опасной болезнью.

“Местные? У них другой «расклад»: отсутствие лекарств и прочее, хотя, о чем это мы, понятно же, что ими никто особенно заниматься не будет”, – пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе растет смертность населения.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Связи нет, конкретного мы ничего не знаем»: мать “Калины” рассказала о пленных с “Азовстали”

Она уточняет, что ничего не знает об условиях, в которых сейчас находится сын

Нам будет очень сложно: Зеленский предостерег украинцев

Планы России пока просчитать сложно, так как от них «неизвестно чего ждать»

Россияне убили мэра Гостомеля: тело пролежало на улице несколько дней

Местные жители рассказали, как все происходило.

В Запорожской области серьезные бои: противник отходит в сторону Херсона

В этом направлении есть успехи у украинских военных.

Война на Украине показала, что беспилотники — ключевой элемент современных конфликтов – генерал США

Дэвид Дептула высказал свое мнение.

Оккупанты продолжают штурм Северодонецка – Гайдай о ситуации в городе

Оккупанты любой ценой хотят захватить этот населенный пункт.