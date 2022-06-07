В России уже готовятся принимать российских солдат, которые заразятся холерой в Мариуполе

Подготовка началась в Ростове.

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В Мариуполе, где пропагандисты рассказывают, что “все так прекрасно и красиво и теперь можно свободно жить” эпидемия холеры, по крайней мере в зачаточном состоянии – началась.

Сначала эту информацию распространил советник городского головы Петр Андрющенко, а теперь информацию подтверждают и местные телеграм каналы. В самом городе, который задыхается от мусора и нечистот слово холера звучит все чаще, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Однако главное то, что в Ростове-на-Дону (Россия) уже подготовлены отдельные инфекционные отделения, где готовятся принимать российских военнослужащих, которые могут заболеть этой крайне опасной болезнью.

“Местные? У них другой «расклад»: отсутствие лекарств и прочее, хотя, о чем это мы, понятно же, что ими никто особенно заниматься не будет”, – пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе растет смертность населения.