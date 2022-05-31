Общество

Опубликовано уникальное видео полетов украинской авиации на «Азовсталь»

Украина впервые опубликовала видео боевых полетов на завод «Азовсталь»

Время чтения: 27 Секунд

Украина впервые опубликовала полетов в осажденный российскими оккупантами Мариуполь, в тот период, когда на территории города защитники Украины удерживали позиции в городе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УРА-Информ.

«Чтобы доставить защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы, вертолетчики ВС Украины и спецназовцы ГУР МО Украины провели уникальную по сложности операцию», – отметили украинские разведчики.

Ранее сообщалось, что полномасштабная война РФ против независимой Украины не завершится в скором времени, так как для победы нужна консолидация усилий всего государства. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Арестович сделал важное заявление по Северодонецку

Войска РФ своими действиями подвергают риску химической катастрофы как местное население, так и самих себя

Реалии Мариуполя: оккупанты продают жителям города награбленное

Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07) все автомобили будут признаны собственностью «молодой республики»

Стало известно, что решит дальнейшее развитие войны в Украине

Боевые действия должны завершиться дипломатическим путем

Зеленский жестко ответил на планы РФ по Украине: что сказал президент

На Донбассе ситуация сложная, так как не хватает соответствующего количества оружия

Солдаты РФ документально подтверждают, что согласны убивать украинцев, – пленный снайпер

Сам солдат попал в плен во время боя на территории Волновахского района Донецкой области

У ВСУ есть продвижении на юге Украины

Россия вряд ли сможет оперативно оборудовать все линии обороны на север от Херсона