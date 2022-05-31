Опубликовано уникальное видео полетов украинской авиации на «Азовсталь»

Украина впервые опубликовала видео боевых полетов на завод «Азовсталь»

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Украина впервые опубликовала полетов в осажденный российскими оккупантами Мариуполь, в тот период, когда на территории города защитники Украины удерживали позиции в городе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УРА-Информ.

«Чтобы доставить защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы, вертолетчики ВС Украины и спецназовцы ГУР МО Украины провели уникальную по сложности операцию», – отметили украинские разведчики.

Ранее сообщалось, что полномасштабная война РФ против независимой Украины не завершится в скором времени, так как для победы нужна консолидация усилий всего государства.