В СНБО подготовили украинцев к нескорому окончанию войны в Украине

Бои идут на территории Луганской, Донецкой и других областей

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Полномасштабная война РФ против независимой Украины не завершится в скором времени, так как для победы нужна консолидация усилий всего государства. Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Укринформу», передает УРА-Информ.

«Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, — говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое надо сделать», – отметил чиновник.

Украине, как отметил глава СНБО, сейчас очень сложно на фронте.

«До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачи Российской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим надо жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы», – подчеркнул Данилов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины сегодня, 31 мая, уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного ВРУ по правам человека. Данное решение в госоргане поддержали 234 народных депутата.