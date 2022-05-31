В СНБО будут разбираться, почему войска РФ беспрепятственно вошли в Украину из Крыма и захватили Херсон

Окончательного ответа еще нету

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в данный момент не знает, почему российские войска захватили Херсон, а также полностью беспрепятственно прошли по перешейку из аннексированного Крыма. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Данилова.

«Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Украина впервые опубликовала полетов в осажденный российскими оккупантами Мариуполь, в тот период, когда на территории города защитники Украины удерживали позиции в городе.