Общество

«Нет денег уехать домой»: РФ бросила своих военных

Военные уточнили, что изначально рассчитывали, что украинская армия не будет особо сопротивляться

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Российские военные, которые добровольно захотели принять участие в войне РФ в Украине, пожалели о своем решении. Также они выразили желание вернуться домой в Россию. Их обращение опубликована на Telegram-канале «Украина 365», передает УРА-Информ.

«По прибытии в „ЛНР“ нас использовали не по назначению. Без подготовки выпускали на линию фронта… на данный момент мы вернулись на территорию РФ. Никакой помощи от руководства нет. Отправляли людей просто на убой», – отметили солдаты.

Ранее сообщалось, что если обмен раненых украинских военных, которые находятся сейчас на «Азовстали» в Мариуполе действительно состоится, – то это якобы станет очередным широким шагом к поражению России в войне против Украины.

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