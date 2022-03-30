Московский патриархат все: Верховная рада рассмотрит вопрос

В Украине могут запретить Московский патриархат.

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В Украине на официальном уровне могут запретить Московский патриархат. Такое решение может принять Верховная Рада.

В парламенте был зарегистрирован законопроект “О запрете Московского патриархата на территории Украины”, пишет УРА-Информ.

Документ предлагает запретить “деятельность Московского патриархата – Российской православной церкви и религиозных организаций, являющихся частью Российской православной церкви, в том числе Украинской православной церкви”. Если депутаты за него проголосуют, то в Украине официально Московский патриархат будет запрещен.

При этом Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская Лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании Московского патриархата, перейдут в собственность государства.

Интересно, что если за законопроект все-таки проголосуют, то что вся без исключения церковная собственность запрещенных церквей “в течение 48 часов со дня вступления в силу этого закона инвентаризируется и национализируется”.

На данный момент непонятно, найдутся ли в украинском парламенте минимум 226 голосов за принятие этого законопроекта.

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