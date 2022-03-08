Украина призвала НАТО и партнеров передать боевую авиацию и ПВО

Секретарь СНБО обратился к международным партнерам

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Украина продолжает требовать от НАТО и международных партнеров боевую авиацию и средства ПВО, чтобы закрыть небо своими силами, так как партнеры не могут это сделать сами. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов в Facebook написал о том, что Украине в этот момент очень важно закрыть небо для победы не только для себя, но и для Запада, пишет УРА-Информ.

«Именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО. Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах», — написал он.

Также Данилов заявил о том, что от этого решения зависит, будет ли Россия убивать детей и женщин, родителей и пожилых людей.

Ранее мы сообщали, что агент ФСБ утверждает, что Путин потерпит неудачу в Украине.