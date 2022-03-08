Агент ФСБ утверждает, что Путин потерпит неудачу в Украине

Даже в России считают, что все закончится крахом

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Война в Украине закончится для России полным поражением, которое можно сравнить только с развалом нацистской Германии, считает агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Это также показывает, что агенты ФСБ ничего не знали о планах вторжения.

Британская The Times описывает документ, который, вероятно, был написан одним из аналитиков ФСБ, а затем опубликован российским правозащитником Владимиром Осечкиным на его антикоррупционном сайте Gulagu.net, пишет УРА-Информ.

Автор документа пишет, что число убитых россиян может достигать 10 тысяч, что во много раз превышает официальные данные властей о 498 убитых солдатах. Он добавляет, что никто в правительстве не знал истинного числа погибших, потому что «мы потеряли связь с крупными войсками».

Он показывает, что ФСБ обвиняют в провале вторжения, но что она не получила предупреждения о том, что вторжение действительно произойдет, и не была готова справиться с последствиями экономических санкций. По его словам, агентам ФСБ было приказано оценить последствия западных санкций, но им сказали, что это гипотетические учения.

«Мы действуем интуитивно, под влиянием эмоций, наши ставки должны будут становиться все выше и выше в надежде, что вдруг у нас все получится. В общем, у России нет выбора. Нет возможности победить, есть только поражение», — продолжает он.

Ранее мы сообщали, что США уверены в победе Украины.