Украина продолжает держаться.

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По оценкам США, Россия уже отправила «почти 100 процентов» боевых частей, которые собирались на границе в течение трех месяцев. Однако нет никаких указаний на то, что «была проведена подготовка к переброске дополнительных батальонных тактических групп из других частей страны» для поддержки войск, уже участвовавших в вторжениях, заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны.

«Мы не видим никаких признаков того, что Путин намерен выйти за пределы накопленной боевой силы, которую он уже создал», — сказал чиновник, который отказался дать оценку численности войск, составляющих общие силы России. До начала боевых действий 24 февраля их численность оценивалась более чем в 150 тысяч человек, пишет УРА-Информ.

В целом, США «не видят большого прогресса» со стороны российских войск, несмотря на некоторые успехи на юге Украины, сказал чиновник, «они все еще удивлены жестким сопротивлением Украины, а также своими внутренними проблемами».

Чиновник добавил, что Вашингтон также считает, что Россия активно вербует сирийских боевиков для помощи в нападении.

«Мы считаем замечательным то, что Путин считает, что ему приходится полагаться на иностранных боевиков, чтобы дополнить очень важное военное обязательство в Украине», — сказал чиновник. — Несмотря на то, что Россия начинает вербовочную кампанию, не следует забывать, что у Путина все еще есть огромные боевые силы, которые превосходят по численности силы, которые украинцы выставили против российских войск».

Ранее мы писали, что агент ФСБ утверждает, что Путин потерпит неудачу в Украине.