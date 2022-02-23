Гороскоп на 24 февраля четверг для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День оптимизма и глобальных проектов.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овны будут в этот день полны интересных идей, и жаждать признания. Астролог утверждает, что вполне возможно, что именно в четверг ваши проекты рассмотрят и примут на «ура». Так что ждите поощрения от руководства.

Телец.

У Тельцов в этот день любые их проблемы со здоровьем будут являться результатом огромного эмоционального стресса, который они испытывают. Астролог рекомендует срочно отдохнуть и прежде всего, разгрузить голову!

Близнецы.

Близнецам в этот день не повредит некая прямолинейность. Если в отношениях с партнером будут возникать какие-то непонятные ситуации, не стоит ходить вокруг да около, сразу задавайте вопрос в лоб.

Рак.

У Раков в этот день будет период самоедства, когда они зациклятся на собственных недостатках, при этом чересчур раздув их. Астролог советует успокоиться, все не так плохо, и скоро это непонятное состояние вас покинет.

Лев.

Львам нужно в этот день попытаться как-то организовать поток сознания в вашей голове. Астролог утверждает, что у вас там целая каша из фактов, цифр и идей — вам нужно собрать это всё в единую картину.

Дева.

В этот день в дружелюбии и великодушии Дев кто-то может усмотреть корыстные мотивы. Астролог советует не обращать внимание на этих особ и их дурацкие проекции — вы-то прекрасно знаете, что ваша совесть чиста.

Весы.

Четверг будет благоприятным для Весов, для проведения его в кругу семьи, посещения родных мест или встречи с другом детства. Астролог утверждает, что все, что связано с приятной ностальгией, придется вам в этот день по душе.

Скорпион.

Скорпионы будут в этот день востребованы и популярны как никогда. Ваша личность будет привлекать людей, и вызывать уважение. Так что можете в ближайшее время спокойно купаться в волнах социального одобрения. Астролог утверждает, что также у вас значительно увеличится вероятность исполнить мечту, а также свои доходы.

Стрелец.

У Стрельцов в этот день могут возникнуть некоторые проблемы с семьей, детьми или же вопросами вашего семейного жилища. В целом день будет благоприятным для крупных покупок или посещения каких-то курсов.

Козерог.

Козероги почувствуют себя в этот день измотанными, им будет хотеться послать всех и вся, но они связаны серьезными обязательствами. Астролог советует потерпеть совсем немного, проект уже в стадии завершения. А от его реализации вы получите бонусы, дополнения к репутации и карме.

Водолей.

Для Водолеев четверг будет благоприятным для размышлений, внутреннего выбора и принятия важных решений. Астролог утверждает, что внешне может не происходить ничего значительного, но ваши решения окажут сильное влияние на дальнейшую жизнь.

Рыбы.

Рыбы в этот день столкнутся с задачей, для решения которой у них нет необходимых навыков или квалификации. Астролог советует не бояться задавать вопросы и просить о помощи — иначе в одиночку вам не справиться.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 21 по 27 февраля для всех знаков зодиака от Павла Глобы.