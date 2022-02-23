В «Укрзализныце» рассказали, что будет с поездами на Донбасс

«Укрзализныця» продолжает штатно работать

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ПАО «Укрзализныця» все еще продолжает штатно работать, а также не собирается прекращать движение поездов на восток Украины, однако, компания сейчас повышает меры безопасности. Об этом заявил на брифинге член правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, передает УРА-Информ.

«Укрзализныця» не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности. Мы едем спокойно и стабильно, как и ехали, работаем на всех направлениях и призываем спокойно путешествовать по Украине. Никакие провокации нас не остановят в этом», — отметил Перцовский.

Как добавил чиновник, «Укрзализныця», в отличие от авиакомпаний, не планирует прекращать свою работу.

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