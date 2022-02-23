Общество

ВСУ «пойдут в наступление» на «ЛДНР»: в ОРДЛО сделали официальное заявление

В ОРДЛО уверяют, что Киев будет наступать

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ВСУ якобы уже в ближайшие дни пойдут в наступление на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе «как только Киев отойдет от того шока, который вызвало признание Донецкой и Луганской народных республик». Об этом заявил представитель так называемого «движения Донецкой народной республики, заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения „Донецкая республика“ по вопросам агитации и пропаганды» Артем Тимченко, передает УРА-Информ.

«Вопрос очень серьезный. Я не сомневаюсь в том, что Киев будет наступать. Киев где-то в глубине души рассчитывал на какое-то там очередное порицание его действий, на какую-то очередную глубокую озабоченность. Но вот он получил признание, сейчас он от этих своих эмоций первичных отойдет и, думаю, действительно будет наступление», — считает Тимченко.

Ранее сообщалось, что ПАО «Укрзализныця» все еще продолжает штатно работать, а также не собирается прекращать движение поездов на восток Украины, однако, компания сейчас повышает меры безопасности. 

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