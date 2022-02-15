Общество

Пушилин сделал заявление об эвакуации жителей ОРДО: представлен тревожный сценарий

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным было заявлено о его действиях в случае «наступления Вооружённых сил Украины».

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов если ситуация на Донбассе начнётся обостряться, то в ОРДО на этот случай, якобы уже отработали все моменты слаженных действий «силовых ведомств ДНР». Это касается и экстренных служб. О работе предприятий и учреждений в данный период, Пушилин ответил, что всё будет зависеть от развития событий.

Так же так называемый «глава ДНР» заявил, что не исключает эвакуацию мирных жителей так называемой «республики».

«Нами предполагаются все возможные точки удара вдоль линии соприкосновения, соответственно, с нашей стороны все подготовительные мероприятия уже проведены… включая возможную эвакуацию гражданского населения из тех территорий, где украинские войска могут перейти к действиям наступательного характера»,- резюмировал Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, Бывший «министр обороны «ДНР» спрогнозировал свою дату начала «широкомасштабной войны» с Украиной.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стало известно, как из ОРДО можно добраться на подконтрольную Украине территорию не через РФ: «Дешевле, быстрее и без нервотрёпки»

Жители так называемой «ДНР» рассказали, как можно добраться на подконтрольную Украине территорию не через Россию.

В день влюблённых  украинцы запустили в Сети яркий флэшмоб: Люблю ВСУ!

Украинцы ко Дню святого Валентина устроили патриотический флешмоб в социальных сетях с тегом #люблю ЗСУ чтобы поддержать Вооружённые силы Украины.

«Ихтамнет»: в ОРДЛО сообщили, что в случае признания «ЛДНР» российские войска смогут не «маскироваться»

Чувствовать себя в полной мере защищенными «ЛДНР» смогут лишь после полноценного вхождения в состав России

Гороскоп на 15 февраля вторник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День абсолютной мировой гармонии, когда Вселенная всеми возможными силами наводит в нем порядок.

У Зеленского представили тревожный прогноз по Украине: стало известно, чего ожидают на границах

Инсайдер с Банковой рассказал о том, что власти ожидают серьезных перемен в Украинском государстве. По его словам, актуализируется эмиграция из страны. При этом такой расклад вещей создаст особую атмосферу на границах.

Бывший «министр обороны «ДНР» спрогнозировал свою дату начала «широкомасштабной войны» с Украиной

Экс-«министром обороны так называемой «ДНР» Игорем Стрелковым (Гиркиным) было заявлено в какие даты, возможно начало полномасштабной военной операции с Украиной.