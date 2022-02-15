Пушилин сделал заявление об эвакуации жителей ОРДО: представлен тревожный сценарий

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным было заявлено о его действиях в случае «наступления Вооружённых сил Украины».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов если ситуация на Донбассе начнётся обостряться, то в ОРДО на этот случай, якобы уже отработали все моменты слаженных действий «силовых ведомств ДНР». Это касается и экстренных служб. О работе предприятий и учреждений в данный период, Пушилин ответил, что всё будет зависеть от развития событий.

Так же так называемый «глава ДНР» заявил, что не исключает эвакуацию мирных жителей так называемой «республики».

«Нами предполагаются все возможные точки удара вдоль линии соприкосновения, соответственно, с нашей стороны все подготовительные мероприятия уже проведены… включая возможную эвакуацию гражданского населения из тех территорий, где украинские войска могут перейти к действиям наступательного характера»,- резюмировал Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, Бывший «министр обороны «ДНР» спрогнозировал свою дату начала «широкомасштабной войны» с Украиной.