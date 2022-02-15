Учёные из Британии смоделировали 4 сценария дальнейшего развития пандемии COVID-19

Со слов ученых, все четыре сценария указывают на то, что не стоит ждать завершения пандемии в ближайшее время.

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Эту информацию сообщил «Сайт правительства Великобритании», передает Ura-inform.

Учёные считают, что наиболее оптимальным является тот вариант, при котором существующие вакцины будут эффективны против новых штаммов коронавируса.

Согласно первому сценарию, новые штаммы, при самом благоприятном развитии событий, могут оказаться не очень заразными, и не будут вызывать тяжелое течение болезни. И может вполне стать сезонной вспышкой заболевания.

Второй сценарий, смоделированный учёными, предусматривает, что из-за постепенного ослабления коллективного иммунитета новые волны ковида будут периодически возникать. Возможен и риск того, что некоторые штаммы инфекции в дальнейшем смогут вызвать тяжелое течение болезни, а также будут более заразными.

Не исключено, что коронавирус может стать устойчивым к противовирусным препаратам.

Согласно третьему развитию событий учёные предполагают, что пандемия не пойдет на спад, а наоборот, новые волны заболевания будут сменять друг друга. Большая часть людей будет вакцинирована от COVID-19, но инфекция будет становиться все более устойчивой к противовирусным препаратам.

И самый худший сценарий, смоделированный экспертами сценарий, заключается в том, что вирус начнет распространяться очень быстрыми темпами. Из-за того, что не будет завершена полная вакцинация, вирусом от людей будут заражаться животные. Затем он начнёт мутировать, а потом снова возвращаться к людям, но уже более опасным. Такое развитие событий будет вызывать постоянные повторные инфицирования, и бороться с болезнью будет очень тяжело.

Из данных специалистами оценок, вне сценария развития событий, человечеству понадобится от 2 до 10 лет, чтобы ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась.

Напомним, ранее сообщалось, Учёные озвучили дефицит, какого витамина в 10 раз повышает смертность от коронавируса.