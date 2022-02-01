Общество

Пушилин издал «указ» по действию комендантского часа в ОРДО

Так называемым «главой ДНР» тридцать первого января был подписан «указ»№22, касающийся действия комендантского часа в так называемой «республике».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

На временно оккупированных территориях Донецкой области, согласно решению Пушилина  отмену «комендантского часа» в выходные дни продлили до тридцать первого декабря 2022 года.

Данная информация сообщается в тексте так называемого «указа главы республики» :

Приостановить действие режима комендансткого часа в ОРДО еженедельно:

1.С 23:00 часов вечера пятницы до 05:00 часов утра понедельника на период с первого февраля 2022 года до первого июня 2022 года.
2. С 23:00 часов вечера пятницы до 04:00 часов утра понедельника на период с первого июня 2022 года до первого октября 2022 года.
3.С  23:00 часов вечера пятницы до 05:00 часов утра понедельника в период с первого октября 2022 года до тридцать первого декабря 2022 года.

Так называемый «указ» Пушилина вступил в силу с момента его подписания — 31.01.2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что больше не поедет воевать на Донбасс.

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